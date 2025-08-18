Saken oppdateres

Det går fram av et svarbrev oljefondet, også kjent som Norges Bank Investment Management (NBIM), mandag sendte til Finansdepartementet.

«Porteføljen er redusert med seks mindre selskaper siden 11. august», heter det i brevet.

I forrige uke ble det kjent at oljefondet var ute av 17 israelske selskaper. Med de seks nye er tallet dermed 23.

«Per 14. august 2025 hadde fondet investert 19 milliarder kroner i 38 selskaper børsnotert i Israel. Dette var en nedgang på henholdsvis 4 milliarder kroner og 23 selskaper fra 30. juni 2025», skriver NBIM i brevet.

Siden 2020 har oljefondets investeringer i Israel i hovedsak blitt gjort av eksterne forvaltere i Israel.

«NBIM har løpende oversikt over hvilke selskaper de eksterne forvalterne er investert i og hvilke endringer de gjør i porteføljen», skriver NBIM.

Den 5. august ble imidlertid forvaltningen av alle israelske aksjeinvesteringer tatt hjem, for å «forenkle forvaltningen av denne porteføljen».

Har gitt Etikkrådet informasjon om flere selskaper

Forrige uke ble det meldt at NBIM har solgt seg helt ut av de 11 israelske selskapene som ikke inngikk i fondets referanseindeks.

«Etikkrådet har ikke gitt tilrådning om å utelukke noen av disse 11 selskapene», skriver NBIM, som også sier at det inntil videre ikke vil investere i israelske selskaper utenfor referanseindeksen.

Ved utgangen av første halvår var beløpet som var investert i israelske selskaper 11 milliarder kroner mindre enn referanseindeksen.

Fondet har benyttet offentlig informasjon til å vurdere virksomhetens art, selskapsstyre og ledelse, om selskapet har virksomhet i okkuperte områder eller har finansiert utbygging av bosetninger, kontrakter med israelsk forsvar, og om det har eierskap i selskaper som er utelukket i tråd med retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Gjennomgangen bygger til dels på skjønnsmessige vurderinger.

«Omfattende krysseierskap og øvrige forbindelser mellom selskaper øker kompleksiteten i vurderingene. Basert på denne gjennomgangen har NBIM sendt Etikkrådet informasjon om flere israelske selskaper» skriver NBIM.

Redegjør om brevet

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ga for to uker siden Norges Bank og Etikkrådet 15 dager på seg til en gjennomgang av investeringene i israelske selskaper og eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendige.

Det er dette oljefondet nå har svart på i et brev.

Finansministeren skal redegjøre om brevet klokka 13.30 mandag.