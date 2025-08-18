«Jeg har løst seks kriger på seks måneder, en av dem en mulig kjernefysisk katastrofe, og likevel må jeg lese og høre Wall Street Journal, og mange andre som virkelig ikke har peiling, fortelle meg alt jeg gjør galt med Russland/Ukraina-rotet, som er søvnige Joe Bidens krig, ikke min.»

Det skriver Donald Trump på Truth Social mandag ettermiddag. Videre skriver Trump at han kun «er her for å stoppe den, ikke føre den videre».

Trump utdyper ikke hvilke seks kriger han har løst.

På fredag møtte han Vladimir Putin til et fysisk møte om Russlands krig i Ukraina. Møtet i Alaska endte uten noen nye avtaler om fred. Putin gjentok sine krav for å stanse krig, men er villig til kompromisser. Dette skal Trump ha kommunisert videre til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy og andre europeiske ledere lørdag morgen.

«Jeg vet nøyaktig hva jeg gjør, og jeg trenger ikke rådene fra folk som har jobbet med alle disse konfliktene i årevis, uten noensinne å klare å gjøre noe for å stoppe dem.»

«De er "tullete" folk uten sunn fornuft, intelligens eller forståelse, og de gjør bare det nåværende R/U-kaoset (krigen mellom Russland og Ukraina, journ.anm.) vanskeligere å løse», skriver Trump, med sin velkjente veksling mellom små og store bokstaver.

Trump er imidlertid fortsatt sterk i troen på at han skal få en slutt på krigen i Ukraina.

«Til tross for alle mine lettvektere og veldig sjalu kritikere, skal jeg få det gjort – det gjør jeg alltid!»