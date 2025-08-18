Trump: Skal ringe Putin etter dagens møter

– Jeg snakket nettopp indirekte med Putin, og vi kommer til å ha en telefonsamtale rett etter disse møtene i dag. Og vi kommer kanskje, kanskje ikke, til å ha et trilateralt møte, sa Trump til pressen i Det ovale kontor.

Han viste til utsiktene for å ha et møte mellom Trump, Zelenskyj og Putin i framtida, dersom dagens møter i Washington går bra.

– Vi er klare for et trilateralt, sa Zelenskyj kort tid tidligere.

Formålet med et slikt møte vil antakelig være å forhandle fram en slutt på Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det hadde Trump tro på å få til.

– Hvis vi ikke har et trilateralt møte, så fortsetter krigingen. Og hvis vi har det, så er det en god sjanse til å kanskje avslutte det, sa Trump.

Han sa at Putin forventet at han skulle ringe etter møtene med de europeiske lederne.

(NTB)