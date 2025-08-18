Trump om Zelenskyj: – Han har gått gjennom helvete

Trump møtte Zelenskyj med et smil og et fast håndtrykk. De utvekslet noen korte gloser, før de gikk inn i Det hvite hus.

Mandagens møte skjer bare dager etter at Trump møtte Russlands president Vladimir Putin fredag. Det møtet resulterte ikke i noen avtale, men Putin på sin side sa at de hadde oppnådd en «forståelse».

USAs president har etter toppmøtet med Putin sagt at han vil løse konflikten i Ukraina ved å gå direkte mot en fredsavtale, uten en våpenhvile først.

Under møtet med pressen til stede i Det ovale kontor antydet Donald Trump at de ville være involvert i Ukrainas sikkerhet.

– Vi vil gi dem beskyttelse

På spørsmål om eventuelle amerikanske sikkerhetsgarantier for Ukraina, sa Trump at dette blir tema med de «sju store lederne» fra Europa som har kommet til Washington for å delta i møtene.

– Når det gjelder sikkerheten, så kommer det til å bli mye hjelp. Det kommer til å bli bra. De er første forsvarslinje fordi de er der. De er Europa. Men vi kommer til å hjelpe dem også. Vi skal være involvert, sa Trump.

Senere utdypet han med å fortelle at USA skulle gi Ukraina «veldig god beskyttelse og sikkerhet».

Zelenskyj trenger «alt»

Zelenskyj ble så spurt om hva han trenger av garantier for en mulig fredsløsning.

– Alt. Det består av to deler. Først: En sterk ukrainsk hær. Og det handler mye om våpen, personell og treningsspørsmål. Og etterretning. Og for det andre: Vi vil diskutere med våre partnere. Det avhenger av de store landene, av USA og av mange av våre venner.

Videre sa den amerikanske presidenten at dette er en rimelig sjanse til å få slutt på krigen.

– Hvis det blir fred, så blir det en langvarig fred, sa Trump.

– Vi kommer til å sørge for at alt blir bra: Vi komme til å jobbe med Russland, og vi kommer til å jobbe med Ukraina.

Fortsatte å skylde på Biden

I kjent stil gikk Trump løs på sin forgjenger Joe Biden, som han kalte både korrupt og lite smart. Trump gjentok også sine udokumenterte påstander om valgfusk i 2020-valget, og han påsto at Zelenskyj ville vært fornøyd dersom Trump ikke hadde blitt stemt ut av Det hvite hus da.

– Da ville aldri denne krigen funnet sted, og han (Zelenskyj) ville vært fornøyd. De har gått gjennom helvete, han har gått gjennom helvete, sa Trump.