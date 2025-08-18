Frp-leder Sylvi Listhaug mener Greta Thunberg bør utvises etter mandagens demonstrasjon på Mongstad, med aktivister fra Extinction Rebellion. Statsminister Jonas Gahr Støre er uenig.

Under Bergens Tidendes podkast «Nokon må gå» mandag kveld, hvor også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok, tok Listhaug til orde for at Greta Thunberg må bortvises fra Norge.

– Jeg mener hun bør utvises, sa Listhaug.

Hun reagerte sterkt på at Thunberg stadig vender tilbake til Norge for å delta i aksjoner, og mente politiet har hjemler til å utvise henne fra riket, ifølge VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre svarte at han ikke deler Listhaugs syn, men understreket at han er kritisk til aksjonistenes fremgangsmåte.

– Det bryter med spillereglene, sa Støre.

Aksjonen på Mongstad

Mandag morgen møtte mellom 150 og 200 aksjonister opp for å blokkere tilgangen til oljeraffineriet på Mongstad. Ifølge NRK var Greta Thunberg selv blant dem som ringte politiet og meldte fra om aksjonen.

– Denne oljeterminalen er et åsted, raste Thunberg i en appell.

– Vi krever at Norge presenterer en plan for utfasing i tråd med klimavitenskap. Det er krystallklart at det ikke er noe fremtid i olje, hevder Thunberg.

Ifølge Bergens Tidende er ti demonstranter anmeldt for brudd på sikkerhetssonen. Fire personer ble også anholdt fordi politiet ikke hadde sikker ID på dem.

– De holder fremdeles veiene stengt. De har et ønske om å fortsette videre utover kvelden og natten. Vi har en god dialog med dem, sier innsatsleder Ken-Ove Haaland i Vest politidistrikt til BT.

Frp-lederen har tidligere gitt rådet «Klipp deg og få deg en jobb» til demonstrantene fra Extinction Rebellion.