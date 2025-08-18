Mener Putin vil godta sikkerhetsgarantier

Da han tok imot europeiske ledere og Ukrainas president til samtaler i Det hvite hus mandag, framholdt de europeiske lederne kravet om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina.

Samtidig sa president Donald Trump at spørsmålet om sikkerhetsgarantier er viktig å vurdere.

– Hvem skal gjøre det? I bunn og grunn er jeg optimistisk til at vi kollektivt kan komme fram til en avtale som vil forhindre enhver fremtidig aggresjon mot Ukraina, og jeg tror faktisk at det ikke blir det, sa Trump.

Russland avviser

Russland avviste senest like før toppmøtet at de kom til å akseptere noen løsning som inkluderte Nato-styrker i Ukraina.

Det russiske utenriksdepartementet svarte på en uttalelse fra Storbritannias statsminister Keir Starmer om at han var innstilt på å bidra med britiske styrker. De er det landet som har gått lengst i å love dette.

New York Times' sjefkorrespondent for Det hvite hus, David E. Sanger, stusset derfor over uttalelsen fra Trump under møtet.

– Basert på hva russerne sier i dag, er det grunn til å lure på om Trump tolket Putins meninger riktig, skrev Sanger.

Nye toner om sikkerhetsgarantier

Det ble under mandagens toppmøte sagt tydeligere enn tidligere at USA er forberedt på å stille sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Vi kommer nok til å bli enige om det beste i dag, trolig inkludert sikkerhet, sa Trump.

– Det er veldig viktig at USA gir et så sterkt signal og er klare for sikkerhetsgarantiene, svarte Zelenskyj.