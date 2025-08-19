Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Mandag tok president Donald Trump imot europeiske ledere og Ukrainas Volodymyr Zelensky , og det kom gode nyheter allerede før møtene bak lukkede dører begynte. For første gang sa Trump offentlig at USA vil gi sikkerhetsgarantier til Ukraina som del av en fredsavtale med Russland.

En journalist spurte Trump om han ville utelukke amerikanske tropper som del av en sikkerhetsgaranti for å avskrekke nye overgrep fra Vladimir Putin. «Det kommer til å bli mye hjelp,» sa Trump. «De er første forsvarslinje fordi de er der. De er Europa. Men vi kommer også til å hjelpe dem. Vi vil være involvert.» Europeerne «ønsker å gi beskyttelse. De føler sterkt for det, og vi skal hjelpe dem med det.»

Dette er et velkomment tegn på realisme om hva som skal til for å oppnå en varig fred i Ukraina.

For at et sikkerhetsløfte skal være troverdig, må USA være involvert i mer enn bare symbolsk støtte. Det vil innebære deling av etterretning, kanskje utplassering av flere fly i regionen, samt hjelp med å gjenoppbygge Ukrainas militære kapasitet.

Dette vil ikke være populært blant noen av Trumps mest ihuga tilhengere som misliker Ukraina og ønsker at USA trekker seg ut av Europa.

Men Trump ønsker oppriktig å få slutt på krigen, slik han lovet i valgkampen, og kanskje er han blitt overbevist om at USA må stille opp sammen med europeerne.

GUIDET TUR: Donald Trump viser Volodymyr Zelenskyj og vestlige ledere rundt i Det hvite hus. Foto: Bloomberg

Les også Lover å kjøpe våpen for 1.000 milliarder Ukraina lover å kjøpe våpen i USA for drøyt 1.000 milliarder kroner som gjenytelse for amerikanske sikkerhetsgarantier, melder Financial Times.

Financial Times

I åtte år som president, og før det som statsminister, har Aleksandar Vučić styrt Serbia med stadig tyngre hånd. Nå må Europa øke presset for ham til å styre unna et dypt demokratisk tilbakeskritt. Men Vučić oppfører seg slik autokrater gjør – han strammer grepet.

Die Welt

Å være arbeidsledig er deprimerende nok i seg selv. Da trengs det ikke et offentlig arbeidskontor som trekker folk enda lenger ned. Snarere burde det råde en mentalitet der som bygger opp og motiverer.

Dagens Industri

I Sverige er aksjesparing blitt en folkebevegelse, særlig takket være investeringssparekontoen, ISK. Nå skal denne sparesuksessen eksporteres til Polen, som ønsker å få fart på husholdningenes aksjesparing. Landet er en av EUs raskest voksende økonomier, men vil kanalisere mer kapital til innovasjon og investeringer.

Les også The Economist: – Zelenskyj risikerer å bli presset i Washington Det er mulig Zelenskyj nå kan bli presentert for en ferdig avtale, inngått mellom Trump og Putin. Det skriver The Economist.