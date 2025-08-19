Støre møter allierte av Ukraina

En talsperson for regjeringen i Polen var først ute med nyheten om de nye samtalene. Han sa at statsminister Donald Tusk skal delta, og like etter ble det klart at både Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz også deltar.

Det gjør også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), opplyser Statsministerens kontor til NTB. Sveriges statsminister Ulf Kristersson skal også være med på samtalene.

Møtet skal ledes av Macron og Starmer. Diskusjonene begynner litt etter klokka 12 og vil handle om sikkerhetsgarantier for Ukraina, opplyser en talsperson for den tyske regjeringen.

Storbritannias statsminister Keir Starmer (t.v.) og Frankrikes president Emmanuel Macron under mandagens møte i Det hvite hus. Også der var sikkerhetsgarantier for Ukraina et viktig tema. Nå fortsetter diskusjonene i et møte i Koalisjonen av villige. Foto: NTB

Kort tid etter, klokka 13, samles EU-ledere til en ny videokonferanse ledet av EU-president António Costa. Der skal det gis informasjon om mandagens Ukraina-møte i Det hvite hus.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar også på EU-møtet, ifølge den tyske talspersonen.