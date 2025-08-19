Putin tilbys immunitet

Tidligere tirsdag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at Sveits er et aktuelt vertsland for et møte mellom Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Putin er ettersøkt av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i forbindelse med anklager om at mange ukrainske barn er bortført til Russland i forbindelse med krigen.

Land som er medlem av domstolen, er forpliktet til å utlevere personer som anklages for blant annet krigsforbrytelser.

Zelenskyj vil møte Putin

På mandag kom det frem at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er åpen for å diskutere territorier med Putin.

Zelenskyj har tidligere stått fast på at det er uaktuelt for Ukraina å gi fra seg territorier som i dag er okkupert av Russland. I helgen åpnet han imidlertid for at de nåværende frontlinjene kan være utgangspunktet for fredshandlinger med Russland, noe som kan være et signal om at Ukraina vil være villig til å avstå territorium.

– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj på søndag.