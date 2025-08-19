Massiv lønnsvekst for amerikanske toppsjefer

Lederlønningene til amerikanske toppsjefer som inngår i S&P 500-indeksen steg med 7,7 prosent i fjor, styrket av insentiver og bonusordninger. Det er den sterkeste veksten på fire år, da lønningene steg med 11,5 prosent i 2021.

Det melder Financial Times tirsdag, som viser til tall fra konsulentselskapet Farient Advisors.

Medianlønnen for toppsjefene steg til 19 millioner dollar, som tilsvarer om lag 194 millioner norske kroner. Samtidig lå den generelle lønnsveksten i den amerikanske økonomien på 3,6 prosent, ifølge amerikanske Bureau of Labor Statistics.

– Vi ser fortsatt at lederlønningene øker raskere enn både inflasjonen og lønningene til vanlige ansatte, sa Eric Hoffmann, dataansvarlig hos Farient Advisors, til Financial Times.

Aksjonærenes støtte til lederlønnsordninger skal imidlertid ha forblitt sterk. Ifølge ISS-Corporate har den gjennomsnittlige aksjonærstøtten til de enorme lønnspakkene ligget mellom 92,4 prosent og 92,6 prosent de siste fem årene.

Milliardlønn

Avisen skriver at den best betalte S&P 500-sjefen i fjor var Rick Smith i Axon Enterprise, som kan vise til en inntekt på 164,5 millioner dollar i fjor, for det meste i form av å ha mottatt aksjer i selskapet som premie for å ha nådd diverse finansielle mål for selskapet. Det tilsvarer drøyt 1,7 milliarder kroner.

Konsernsjefen i Starbucks, Brian Niccol, ligger på andreplass med en inntekt på 95,8 millioner dollar i fjor. Lønnen inkluderte en startbonus på 5 millioner dollar samt to engangstildelinger av aksjer verdt mellom 75 og 80 millioner dollar, som ifølge Financial Times skulle dekke tapte kontantbonuser og ikke-innløste aksjer han hadde opparbeidet seg i sin tid som leder i fastfood-kjempen Chipotle.

Det er ikke bare i USA veksten i lederlønninger har vært sterk. I Storbritannia steg medianlønnen for toppsjefene i de 100 mest verdifulle børsnoterte selskapene på London-børsen med 6,8 prosent til 4,58 millioner pund, ifølge High Pay Centres årlige rapport. Det er det høyeste nivået noensinne, og det fjerde året på rad med lønnsvekst for toppledere.