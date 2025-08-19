Målet er å snevre seg inn på de beste kandidatene, slik at han kan legge dem fram for USAs president Donald Trump, ifølge Bessent.

I et intervju med CNBC sier han at kandidatene er en fantastisk gruppe, og at han ser fram til å møte dem alle med et åpent sinn.

– Jeg skal møte dem, trolig rett før eller rett etter 1. september, og skal begynne å korte ned listen jeg skal legge fram for president Trump, sier han i intervjuet.

Trump har over tid vært i strid med nåværende sentralbanksjef Jerome Powell, hvor Trump blant annet har tatt til orde for å kutte rentene. Det vil bidra til å gjøre refinansieringen av USAs kortsiktige statsgjeld billigere. Powell har på sin side sagt at det vil føre til økt inflasjon.

HODEJEGER: USAs finansminister Scott Bessent skal møte kandidater til jobben som sentralbanksjef. Foto: NTB

Trump får mer innflytelse

I sin forrige presidentperiode utpekte Trump Powell til sentralbanksjef. Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål, og Powells åremålet utløper i mai 2026 og Trump skal nok en gang utpeke en ny sjef for Fed.

På den måten kan han velge kandidater som er lojale mot ham, og øke sin innflytelse i den nominelt uavhengige sentralbanken.

I tillegg til Powell har Trump utpekt to nåværende stemmende medlemmer i Feds rentekomite (FOMC), Michelle Bowman og Christopher Waller. Begge har stemt for rentekutt, og mot de øvrige medlemmene i FOMC.

Ved det doble rentekuttet fra Fed i september, før valget i fjor, var det kun Bowman som stemte mot det doble kuttet.

Finansavisen har tidligere skrevet om de 11 kandidatene til å overta som Fed-sjef:

David Zervos, sjefstrateg.

Rick Rieder, investeringsdirektør i BlackRock.

Michelle Bowman – Fed-guvernør.

Christopher Waller – Fed-guvernør.

Philip Jefferson – Fed-guvernør.

Marc Summerlin – Økonomisk rådgiver i Bush-administrasjonen.

Lorie Logan – President for Dallas Federal Reserve Bank.

James Bullard – Tidligere president for St. Louis Federal Reserve Bank.

Kevin Hassett – Direktør for Det nasjonale økonomiske rådet (National Economic Council).

Kevin Warsh – Tidligere Fed-guvernør.

Larry Lindsey, tidligere Fed-guvernør.

Dermed er Stephen Miran, mannen bak Mar-a-Lago accord ikke på listen.

Dersom det skulle komme en beslutning før desember, er nettopp Christopher Waller favoritt til å bli neste Fed-sjef, ifølge Polymarket. Kevin Warsh og Kevin Hassett er på delt andreplass over hvem som er mest sannsynlig til å overtal. Nevnte Bowman er på fjerdeplass.