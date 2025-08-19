Målet er å snevre seg inn på de beste kandidatene, slik at han kan legge dem fram for USAs president Donald Trump, ifølge Bessent.
I et intervju med CNBC sier han at kandidatene er en fantastisk gruppe, og at han ser fram til å møte dem alle med et åpent sinn.
– Jeg skal møte dem, trolig rett før eller rett etter 1. september, og skal begynne å korte ned listen jeg skal legge fram for president Trump, sier han i intervjuet.
Trump har over tid vært i strid med nåværende sentralbanksjef Jerome Powell, hvor Trump blant annet har tatt til orde for å kutte rentene. Det vil bidra til å gjøre refinansieringen av USAs kortsiktige statsgjeld billigere. Powell har på sin side sagt at det vil føre til økt inflasjon.
Trump får mer innflytelse
I sin forrige presidentperiode utpekte Trump Powell til sentralbanksjef. Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål, og Powells åremålet utløper i mai 2026 og Trump skal nok en gang utpeke en ny sjef for Fed.
På den måten kan han velge kandidater som er lojale mot ham, og øke sin innflytelse i den nominelt uavhengige sentralbanken.
I tillegg til Powell har Trump utpekt to nåværende stemmende medlemmer i Feds rentekomite (FOMC), Michelle Bowman og Christopher Waller. Begge har stemt for rentekutt, og mot de øvrige medlemmene i FOMC.
Ved det doble rentekuttet fra Fed i september, før valget i fjor, var det kun Bowman som stemte mot det doble kuttet.
Finansavisen har tidligere skrevet om de 11 kandidatene til å overta som Fed-sjef:
David Zervos, sjefstrateg.
Rick Rieder, investeringsdirektør i BlackRock.
Michelle Bowman – Fed-guvernør.
Christopher Waller – Fed-guvernør.
Philip Jefferson – Fed-guvernør.
Marc Summerlin – Økonomisk rådgiver i Bush-administrasjonen.
Lorie Logan – President for Dallas Federal Reserve Bank.
James Bullard – Tidligere president for St. Louis Federal Reserve Bank.
Kevin Hassett – Direktør for Det nasjonale økonomiske rådet (National Economic Council).
Kevin Warsh – Tidligere Fed-guvernør.
Larry Lindsey, tidligere Fed-guvernør.
Dermed er Stephen Miran, mannen bak Mar-a-Lago accord ikke på listen.
Dersom det skulle komme en beslutning før desember, er nettopp Christopher Waller favoritt til å bli neste Fed-sjef, ifølge Polymarket. Kevin Warsh og Kevin Hassett er på delt andreplass over hvem som er mest sannsynlig til å overtal. Nevnte Bowman er på fjerdeplass.