USAs president sier at Putin kanskje ikke ønsker en fredsavtale om Ukraina, noe som kan skape en «vanskelig situasjon» for Russland. I et intervju med Fox News uttalte Trump at han håper den russiske presidenten vil ta skritt mot å avslutte krigen, men han understreket at utfallet fortsatt er usikkert.

– Jeg tror ikke det blir et problem å nå en fredsavtale, for å være ærlig. Jeg tror Putin er lei av det. Jeg tror alle er lei av det, men man vet jo aldri, sa Trump.

Han la til at de kommende ukene vil gi svar på hva Putin egentlig vil. Den amerikanske presidenten ga også klart uttrykk for at Zelenskyj må «vise fleksibilitet».

– Vi kommer til å finne ut av president Putin i løpet av de neste par ukene … Det er mulig at han ikke ønsker å inngå en avtale, men Putin kommer til å havne i en tøff situasjon hvis han ikke bidrar, understreket Trump.

Han avviste samtidig amerikanske soldater på bakken i Ukraina og ga ingen detaljer om hvilke sikkerhetsgarantier USA kan tilby Kyiv i en eventuell avtale.

– Et stort skritt fremover

Ukrainas president Zelenskyj beskrev mandagens toppmøte i Washington som et gjennombrudd.

– Et stort skritt fremover mot å få slutt på Europas dødeligste konflikt på 80 år, ifølge Zelenskyj.

Han la til at det planlegges et møte med ham selv, Putin og Trump de kommende ukene. Militære toppledere fra Nato-landene ventes å møtes onsdag for å diskutere veien videre i Ukraina, ifølge Reuters.

– Det dreier seg om et møte på forsvarssjef-nivå, ifølge en Nato-kilde.

USAs forsvarssjef Dan Caine er ventet å delta digitalt, men planene kan bli endret, ifølge en amerikansk kilde. Forsvarsdepartementet i USA har ikke kommentert saken.