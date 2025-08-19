SV gir Støre ultimatum om oljefondet

Bergstø sier at uttrekk fra 23 israelske selskaper ikke holder. I kveldens partilederdebatt vil hun gå hardt ut:

– En forutsetning for at SV skal forhandle om en eventuell regjeringsplattform eller statsbudsjett med Arbeiderpartiet i høst er at oljefondet trekker alle investeringer som støtter opp om Israels krigsforbrytelser, okkupasjon og folkemord, sier hun til VG.

Hun viser til FNs klare uttalelser om folkemord og sier at det er tid for handling:

– SV skal være garantisten for at Norge ikke er medskyldig i et folkemord.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) vil ikke imøtekomme SVs krav:

– Pensjonsfondet skal ikke være investert i selskaper som medvirker til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden og den folkerettsstridige krigføringen i Gaza. Hvis Etikkrådet avdekker at fondet er investert i selskaper i strid med de etiske retningslinjene, skal fondet trekke seg ut.

Han presiserer at et selskaps israelske tilhørighet eller tilknytning til de okkuperte områdene, for eksempel ved at selskapets produkter selges på Vestbredden, ikke i seg selv gir grunnlag for utelukkelse. Det avgjørende er om selskapet medvirker til folkerettsbrudd.

– Hva SV stiller ultimatum om før valget, får bli opp til dem. Arbeiderpartiets politikk er klar i dette spørsmålet, sier Stoltenberg til VG.