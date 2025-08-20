Fra pengemaskin til ungdomsarbeid
I 17 år styrte Paul Hegna de sosiale satsingene til bilmilliardærene i Møller-familien. Nå har han sluttet og bruker det han lærte til å gi unge mennesker i Oslos mest sårbare bydeler muligheter til å blomstre og nå sitt fulle potensial.
Fra børs til katedral: Paul Hegna er styreleder i Born To Play driver arbeidstrening og aktivitetsleir for barn og ungdom i Oslo. Med seg som daglig leder har han Harmeet Singh, tidligere A-landslagsspiller og fotballproff gjennom 18 år. Foto: Eivind Yggeseth