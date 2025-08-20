Det skriver Dagbladet.

Programmet «Adoptér en bataljon» består av en årlig donasjon på 100.000 shekel, noe som tilsvarer rundt 300.000 kroner, til en hærenhet i det israelske militæret (IDF). Det skriver en av de to organisasjonene som står bak programmet på sine nettsider.

Pengene går til velferdstjenester for IDFs tropper, blant dem soldater som kjemper i Gaza.

Dagbladets gjennomgang av hvilke selskaper som deltok i fjor, viser at oljefondet har aksjer, eller nylig har hatt det, i sju selskaper som på denne måten støtter israelske militærenheter.

Blant selskapene som donerer via programmet, er Israels tredje største bank, Mizrahi Tefahot. I denne banken eide oljefondet ifølge den siste oversikten, fra 30. juni, aksjer for nesten en milliard kroner.

Oljefondets aksjer i denne banken, samt andre selskaper som deltar i «Adoptér en bataljon,» hadde 30. juni en samlet verdi på rundt fire milliarder kroner, ifølge Dagbladet.

De seks resterende selskapene er Shufersal Ltd., El Al Israel Airlines (oljefondet har nylig solgt seg ut), Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd., Menora Mivtachim Holding Ltd., Phoenix Financial Ltd. og Bank Leumi.

