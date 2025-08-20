Posten suspenderer sendinger til USA

Fra 22. august blir det ikke mulig å sende postsendinger med verdi under 8000 kroner til USA på grunn av Trump-administrasjonens nye regler, med enkelte unntak.

Publisert 07:42
Trump-administrasjonens nye toll- og avgiftsregler gjør at postsendinger fra Norge til USA til verdi over 8000 kroner, blir suspendert, med visse unntak. Foto: NTB
NTB
Trump-administrasjonen fjernet nemlig toll- og avgiftsfritaket for alle type sendinger med verdi under 800 dollar 30. juli, påpeker Posten Bring i en pressemelding.

De skriver at postselskapene i Europa nå jobber sammen for å få klarhet i situasjonen og finne løsningene som tollmyndighetene i USA vil kreve, men så langt er dette ikke avklart.

– Situasjonen skaper usikkerhet rundt transportmuligheter, returprosesser og ansvarsforhold slik at suspendering fremstår som eneste mulighet. Det jobbes intenst med å få nødvendige avklaringer slik at løsninger kan utvikles og postgangen gjenopptas, heter det.

Postsendinger som har en verdi på mer enn 800 dollar, skal fortolles og sendes som normalt. Det er også et unntak for gaver mellom privatpersoner når det gjelder verdier under 100 dollar. De kan sendes som normalt, og det samme gjelder også postsendinger med dokumenter.

