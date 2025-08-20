Financial Times: – Avslører Trumps vingling

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Volodymyr Zelenskyj og hans europeiske allierte har avverget nok en diplomatisk katastrofe etter at Donald Trumps toppmøte med Vladimir Putin ble en fiasko. Men Ukraina-samtalene avslører Trumps vingling og skrekkelige mangel på sans for detaljer.

Mange i Europa fryktet at Trump ville straffe Zelenskyj eller presse ham til å godta en dårlig avtale. Men et dyktig koordinert budskap og rikelig med smiger fra europeisk side bidro til å unngå det som kunne blitt et katastrofalt utfall for Ukraina, europeisk sikkerhet og Vestens overlevelse.

Europeiske ledere er fornøyde med at Trump lyttet mer sympatisk enn de fryktet, men man klarte ikke helt å skru klokken tilbake til før Alaska. Trump har stilt seg på Moskvas side i spørsmålet om et omfattende forlik fremfor en våpenhvile, og har droppet ethvert hint om sanksjoner.

Likevel er det uklart hva Trump har i tankene. Han sa at USA ville være «involvert» med «koordinering» av europeiske tiltak og luftstøtte. Han snakket også om å gi en «artikkel 5-lignende» beskyttelse, med henvisning til Natos gjensidige forsvarsklausul.

Men Natos artikkel 5 er upresis. Natos styrke ligger i det sentraliserte militære kommandosystemet, forsvarsplaner og styrkeforpliktelser. Moskva kan godt gå med på en versjon av artikkel 5. Under samtalene med Ukraina i 2022 var det åpent for dette – men med Russland som deltaker og med vetorett. En slik ordning vil være en falsk garanti.

EUROPATOPPMØTE I DET HVITE HUS: Donald Trump møtte Italias Georgia Meloni og en rekke andre statsledere. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Er venstrebølgen i Latin-Amerika i ferd med å trekke seg tilbake? Det er én måte å tolke søndagens presidentvalg i Bolivia på. Partiet til Evo Morales, landets sterke mann, endte på en sjetteplass med bare 3 prosent av stemmene. Nederlaget kommer etter tap for venstresiden i Argentina og Ecuador.

Die Welt

Etter at venstrepopulisten Sahra Wagenknecht ikke klarte å komme inn i Forbundsdagen, fremstår hun uinteressert og uten energi. Hun er i bunn og grunn en evig kverulant som er svak på organisering.

Dagens Industri

Europa har åpenbart sluttet å vente og håpe på det beste når det gjelder Ukrainas framtid. Nå inviterte man seg rett og slett selv til en plass ved bordet. Man gjorde leksen sin, og det ga resultater. At Donald Trump sier seg villig til å koordinere sikkerhetsgarantier til Ukraina er en stor sak.

Les også Financial Times: – Trump fremstår som en fjott Donald Trumps Alaska-toppmøte med Vladimir Putin var en pinlig fiasko, skriver Financial Times.