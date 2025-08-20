Nord-Korea trapper opp retorikken mot Sør-Koreas nye president Lee Jae-Myung (61) før hans første toppmøte med USAs president Donald Trump, og avfeier nabolandets forsøk på dialog som en «ønskedrøm», melder Reuters.

Toppmøtet vil finne sted i Washington 25. august.

Siden han tiltrådte som ny sørkoreansk president i juni har Lee forsøkt å senke spenningene med Nord-Korea, et felt der han ventes å finne felles grunn med Trump. Nord-Korea har imidlertid foreløpig ikke besvart noen av Trumps brev. Videre har Kim Yo-Jong, den mektige søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-Un, stått i front for harde angrep mot Sør-Koreas nye leder, skriver nyhetsbyrået.

– Sludder

– Lee Jae-Myung er ikke den typen mann som vil endre historiens gang, sier Kim Yo-Jong, ifølge det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Hun beskriver Sør-Korea som en «trofast hund» for USA. Videre beskylder hun Sør-Koreas president for å komme med «sludder». Hun sier at Lees regjering opprettholder en «stinkende konfronterende natur... svøpt i en innpakning av fred», ifølge Reuters.

Ifølge Kim fører den sørkoreanske presidenten en tosidig politikk, der landet søker dialog og samtidig gjennomfører militærøvelser sammen med USA.

Nord-Koreas leder Kim Jong-Un har beordret sine diplomater til å ta «forebyggende mottiltak» mot fiendtlige stater, skriver nyhetsbyrået.

Fra sørkoreansk hold heter det fra presidentens kontor at regjeringen ønsker en ny æra for felles vekst med Nord-Korea, og at landets tiltak i senere tid er ment å skulle bidra til stabilitet og velstand for begge land.

«Illusjon av suksess»

Denne uken har Sør-Korea og USA startet en felles militærøvelse, inkludert testing av en oppgradert respons på Nord-Koreas atomtrusler.

Øvelsen er av Kim Jong-Un omtalt som et «åpenbart uttrykk for vilje til å provosere til krig». Han har varslet at Nord-Korea må utvide sitt atomprogram raskt.

Samtidig peker analytikere på at nordkoreanerne i økende grad vender seg mot Russland, ifølge Reuters.

– Den nordkoreanske lederen ser liten grunn til å engasjere seg med Washington siden han får langt mer betydelige fordeler fra Russland, sier tidligere etterretningsanalytiker Bruce Klingner, som nå jobber for Mansfield Foundation, til nyhetsbyrået.

Han tror likevel at Kim Jong-Un etter hvert kan svare Trump i håp om å gi USAs president en «illusjon av suksess», dog uten at det vil påvirke den nordkoreanske trusselen mot USA og deres allierte.