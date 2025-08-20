Høiby avbildet med kronprinsen få timer før angivelig voldtekt

Ifølge tiltalen skal voldtekten ha skjedd natt til 8. oktober 2023 i Henningsvær i Lofoten.

Kort tid i forkant deltok Høiby og kronprins Haakon på et arrangement på Trevarefabrikken i byen, hvor det ble vist skifilmer på et lerret i regi av Fri Flyt, melder Lofotposten.

Avisa spurte da kronprinsen om intervju, men fikk avslag begrunnet med at det var en privat tur. Lofotposten publiserte ikke en sak fra arrangementet. Et bilde fra arrangementet som avisa har publisert onsdag, viser ryggen til Høiby og kronprinsen sittende på første rad.

Ifølge tiltalen dro Høiby senere denne kvelden på nachspiel, der en kvinne i 20-årene skal ha blitt voldtatt påfølgende natt. Påtalemyndigheten mener at Høiby også uten samtykke filmet kvinnens underliv.

Tiltalen mot Høiby er på i alt 32 punkter, og 28-åringen nekter straffskyld for de mest alvorlige – blant dem voldtektene, mishandling i nære relasjoner og seksuelle krenkelser.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Slottet til denne saken, men de har foreløpig ikke svart. NTB har også forsøkt å få en kommentar fra Høibys forsvarer Ellen Holager Andenæs.