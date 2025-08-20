Bemanningsbyråer får ikke erstatning fra staten

I dommen får de 16 bemanningsbyråene som fremmet erstatningskrav, verken erstatningen de ønsker eller tilkjent sakskostnader. Bemanningsbyråenes felles advokat, Nicolay Skarning, skriver imidlertid i en epost til NTB at de vurderer en anke.

Fra statens og fagbevegelsens side er reaksjonen mer positiv.

– Vi er veldig glad for at tiltakene regjeringen nå har satt i gang, står seg. Nå har de blitt avklart i rettssystemet, sier LO-leder Kine Asper Vistnes til NTB.

– Jeg er glad for å se at tingretten har gitt oss medhold på alle punkter, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Fri fagbevegelse.

Flere runder i rettsvesenet

Dette er den nyeste runden i en lang rekke med rettssaker i forbindelse med at Støre-regjeringen i april 2023 strammet inn reglene for innleid arbeidskraft.

Blant annet betydde dette et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer for å utføre midlertidig arbeid. Det er også innført forbud mot innleie fra bemanningsbyrå i byggebransjen i Oslo, det tidligere Viken og Vestfold.

I juni samme år gikk 30 bemanningsbyråer til sak for å få en stans i innføringen av restriksjonene på innleie i en midlertidig forføyning fordi de mente at det ville bryte med EØS-reglene om fri bevegelighet for arbeidstakere.

Tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og Efta-domstol

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen. 16 av foretakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som i fjor vår sendte saken tilbake til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

Efta-domstolen ble også involvert, og sendte saken tilbake til Norge i november slik at Borgarting kunne behandle den igjen. Lagmannsretten kom til samme konklusjon som forrige gang.