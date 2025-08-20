Nye fredskrav fra Putin

Russland vil bare akseptere sikkerhetsgarantier for Ukraina dersom Moskva selv får en avgjørende rolle, ifølge utenriksminister Sergej Lavrov, skriver Financial Times.

Lavrov uttalte onsdag at garantier for Ukraina kun kan være «reelt sikre» dersom Russland og Kina deltar sammen med USA, Storbritannia og Frankrike. Dermed avviste han forslag om avtaler der Moskva holdes utenfor.

«Russland vil akseptere dersom sikkerhetsgarantier til Ukraina gis på likt grunnlag med deltakelse fra land som Kina, USA, Storbritannia og Frankrike», understreker Lavrov.

Han understreket at forsøk på å finne løsninger uten Russland «ikke vil fungere» og beskrev europeiske initiativer som «en vei til ingensteds».

«Å løse spørsmål om kollektiv sikkerhet uten Russland vil ikke fungere», sa Lavrov.

Strid om vetorett

Ukraina har på sin side gjort det klart at landet ikke vil godta en ordning som gir Russland rett til å blokkere andre lands forsvarsbistand. Kyiv har tidligere omtalt slike krav som en strategi for å gjøre landet forsvarsløst dersom krigen blusser opp igjen. Dette står i kontrast til utsagn fra Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff, som nylig presenterte russisk deltakelse som en mulig «gjennombruddsløsning».

En EU-diplomat kalte Russlands krav om å inkludere Kina i garantiene et «WTF-øyeblikk».

Avstand i forhandlingene

Lavrov stilte også spørsmål ved om president Vladimir Putin vil møte sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj, slik USA har foreslått. Samtidig understreket han at et toppmøte krever grundige forberedelser.

«Toppmøter må forberedes nøye på hvert steg, slik at de ikke gjør situasjonen verre, men setter et punktum i forhandlingene», sa Lavrov.

Russland ønsker å vende tilbake til rammeverket fra forhandlingene i Istanbul i 2022, der Ukraina skulle love nøytralitet og avstå fra Nato-medlemskap. Siden den gang har Moskva strammet inn kravene, blant annet ved å insistere på at Ukraina trekker seg ut av fire frontregioner og mister vestlig militær støtte.

Samtidig fastholder europeiske ledere at Ukraina først og fremst må få sikkerhetsgarantier som styrker landets eget forsvar.