Nato-forsvarssjefer diskuterte ukrainske sikkerhetsgarantier i Washington

Ifølge en offisiell kilde til Reuters var det den amerikanske generalen Dan Caine, leder for den amerikanske forsvarssjefskomitéen, som holdt samtalene som også involverte et fåtall andre forsvarssjefer fra Nato-land.

Det skal ikke ha blitt tatt noen avgjørelser om sikkerhetsgarantier til Ukraina, men ifølge Reuters' kilde ligger det an til flere møter i et større forum for å diskutere eventuelle alternativer de kom fram til.

Donald Trump uttalte i et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at USA ville stille med sikkerhetsgarantier til landet ved en fredsavtale.

