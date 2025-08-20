Studenter sliter med å lese – selv etter fullført grad

Høyere utdanningsinstitusjoner er bekymret over studentenes leseferdighetene og rapporterer om at flere enn før har vansker med å lese pensum.

Funnet bekreftes i doktorgradsprosjektet til Marte Pupe Støyva, stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Etter tre år med bachelorstudier er det mange studenter som ikke har funnet ut hvordan de skal lese, sier hun til Khrono.

– De prøver seg fram, og det tar mye tid. I videomaterialet mitt ser jeg lite av det vi tenker på som god lesing, altså at man leser lenge om gangen, konsentrert, fra starten til slutten av en tekst, sier hun.

Støyva fulgte en grupper masterstudenter for å undersøke hvordan de leste. Studentene filmet leseøktene sine, de skrev logger over lesingen og er blitt intervjuet.

Jeg har bevisst valgt å følge lærerstudenter på master, som har tatt en teksttung bachelor med mange ulike teksttyper. De har lest masse. Men etter tre år sitter de og tenker at de skal finne ut hvordan de best leser. Det sier litt, sier hun.

Professor Anne Mangen ved Universitetet i Stavanger bekrefter at forelesere opplever at studentenes lesing har endret seg.

Det er en tendens til at undervisere prøver å finne enklere tekster til pensum, eller erstatter tekst med lyd, podkast eller video fordi studentenes evne til å lese langt og komplekst har blitt dårligere, sier Mangen, som har forsket på lesing og høyere utdanning.

