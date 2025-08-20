Netanyahu-rådgiver i våpenhvilemøte med qatarske representanter

Under møtet i Paris med høytstående representanter fra Qatar fortalte Dermer at forutsetningen for en våpenhvile i Gaza var løslatelse av alle resterende gisler, ifølge en reporter fra den israelske kanalen Channel 12.

Svaret fra Dermer kommer flere dager etter at Hamas satte godkjent-stempelet på et nytt forslag til en våpenhvileavtale.

Forslaget var ifølge Qatar nesten identisk med et forslag som USAs spesialutsending Steve Witkoff tidligere har fremmet, og som Israel skal ha godtatt, men Israel har fortsatt til gode å komme med et offisielt svar.

