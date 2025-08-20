Eide: Norge fordømmer Israels angrep på Gaza by

– Dette er en ytterligere opptrapping av en allerede katastrofal krig og setter en ekstremt hardt prøvet befolkning i ekstrem fare, sier Eide i en melding til NTB.

Han mener Israels handlinger gjør det enda vanskeligere å få slutt på krigen, å få inn nødhjelp til befolkningen og å få løslatt de gjenværende israelske gislene.

– Krigføringen bryter med helt sentrale prinsipper i folkeretten og må avsluttes umiddelbart, fastslår utenriksministeren

Han peker på at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal.

– Ytterligere militære operasjoner vil føre til store sivile tap og ramme uskyldige mennesker som allerede lever under uholdbare forhold. Det er viktigere enn noensinne å legge grunnlaget for en politisk løsning som sikrer at det palestinske folkets historiske rett til selvbestemmelse i en egen stat blir realisert, sier Eide.