Nordmann vant 35 millioner kroner i Vikinglotto

En mann fra Oslo stakk av med førstepremien i Vikinglotto og kan glede seg over en premie på 35,8 millioner kroner.

Category iconSamfunn
Publisert 20. aug. 22:14 | Oppdatert 20. aug. 22:15
Article lead
+ mer
lead
En nordmann tok førstepremiepotten i Vikinglotto og får en hyggelig oppringning fra Norsk Tipping om at han er den heldige vinner av 35 millioner kroner. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB Amanda Pedersen Giske / NTB
En nordmann tok førstepremiepotten i Vikinglotto og får en hyggelig oppringning fra Norsk Tipping om at han er den heldige vinner av 35 millioner kroner. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB Amanda Pedersen Giske / NTB
NTB
Tips meg
Del

Det er andre onsdag på rad at en nordmann tar førstepremien, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Norsk Tipping på Hamar ringer vinneren opp onsdag kveld for å overbringe den gode nyheten.

Ytterligere informasjon er foreløpig ikke kjent – utover at det er en oslomann som hadde full pott.

Forrige onsdag var en mann fra Oslo alene om å sikre seg hele førstepremiepotten på over 168 millioner kroner.

Kun en uke etter gikk altså førstepremiepotten på ny. Denne gangen også til en heldig oslomann, som kan glede seg over en premie på 35,8 millioner kroner.

Ingen fikk andrepremien i onsdagens trekning. Premiepotten vokser dermed til ca. 7,4 millioner kroner før trekningen neste onsdag.

(©NTB)

Samfunn

Informasjon om bruk av AI