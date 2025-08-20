Nordmann vant 35 millioner kroner i Vikinglotto

Det er andre onsdag på rad at en nordmann tar førstepremien, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Norsk Tipping på Hamar ringer vinneren opp onsdag kveld for å overbringe den gode nyheten.

Ytterligere informasjon er foreløpig ikke kjent – utover at det er en oslomann som hadde full pott.

Forrige onsdag var en mann fra Oslo alene om å sikre seg hele førstepremiepotten på over 168 millioner kroner.

Kun en uke etter gikk altså førstepremiepotten på ny. Denne gangen også til en heldig oslomann, som kan glede seg over en premie på 35,8 millioner kroner.

Ingen fikk andrepremien i onsdagens trekning. Premiepotten vokser dermed til ca. 7,4 millioner kroner før trekningen neste onsdag.

