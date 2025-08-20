Danmarks regjering vil gi folket strømrabatt – kutter elavgiften

Grepet de nå vil gjennomføre, innebærer å senke elavgiften fra dagens 72,7 øre til EUs minimumsavgift på 0,8 øre i 2026 og 2027.

Noe av bakteppet er prisstigningen på mat og drikkevarer de siste årene.

– Vi vil gjerne gi danskene litt mer albuerom i deres økonomi, sier statsminister Mette Frederiksen til Ekstra Bladet.

– Dette er en måte å gjøre noe målrettet her og nå. Alle andre forslag, om det hadde vært nedsatt moms på frukt og grønt eller hva det nå skulle være, hadde tatt to-tre år å få på plass, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

Beregninger viser at avgiftslettelsen kommer til å koste den danske staten 7,1 milliarder danske kroner i 2026 og 7,0 milliarder året etter. Besparelsen for den enkelte husholdning avhenger av strømforbruket.

