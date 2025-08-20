Obama applauderer svar på Texas-plan

California-guvernør Gavin Newsom har varslet at han vil nulle ut det republikanske krumspringet, som er støttet av president Donald Trump, med å endre valgdistriktene i California.

Der dominerer Demokratene i antallet representanter i Representantenes hus, og en endring kan demme opp for de mulige endringene i Texas. Det synes tidligere president Barack Obama er en god idé.

– Jeg mener at guvernør Newsoms tilnærming er ansvarlig. Han har sagt at dette skal gjøres på en ansvarlig måte. Vi kommer ikke til å forsøke å maksimere utbyttet fullstendig, sa Obama på et innsamlingsarrangement på Martha's Vineyard i Massachusetts tirsdag.

Han understreket at Demokratene kun ville begynne med manøvrene dersom Texas og/eller andre republikanske delstater begynner med slike manøvrer.

Selv om han påpekte at «politisk manipulering av valgdistrikter» ikke er hans «foretrukne løsning», sa Obama at hvis Demokratene «ikke reagerer effektivt, vil Det hvite hus og republikansk-kontrollerte delstatsregjeringer over hele landet ikke stoppe, fordi de tilsynelatende ikke tror på ideen om et inkluderende, omfattende demokrati».

