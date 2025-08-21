Norske barnefamilier har opplevd en betydelig forverring i levekår under dyrtiden, ifølge en ny rapport fra SIFO ved OsloMet, på oppdrag fra UNICEF Norge.

Halvparten av familier med enslige forsørgere rapporterer om lav matsikkerhet og sliter med å ha råd til nok og sunn mat til barna sine. Det betyr at mange har måttet hoppe over måltider eller latt være å kjøpe nødvendige matvarer.

– Priseksplosjonen på helt nødvendige goder som mat, strøm og bolig har skjøvet nye grupper ut i fattigdom. Sunn mat, stabil bosituasjon og deltakelse i lek og fritidsaktiviteter er viktig for barns utvikling. Derfor bekymrer denne rapporten oss, sier direktør for barns rettigheter Elin Saga Kjørholt, i UNICEF Norge.

– Bør ha inntekt over 800.000



Barnefamilier med inntekt under 800.000 har betydelig flere materielle mangler enn andre husholdninger i samme inntektskategori. Det betyr at de kan ha problemer med å dekke viktige behov i familien.

– Det er en stor inntekt, og spesielt for enslige. Det betyr at det er mange sårbare familier der ute, sier forskningsleder Silje Elisabeth Skuland ved SIFO.

– Politikerne må handle nå

Rapporten lanseres i forkant av valget i høst. Forskerne etterlyser en ny politikk for å måle og møte barnefattigdom i Norge.

– Vi trenger et nytt blikk på hvordan vi måler og forstår fattigdom. Det handler ikke bare om inntekt, men om evnen til å leve et verdig liv, sier Skuland.

– Familiefattigdom er ikke bare en sosial utfordring – det er en krise for samfunnet, og politikerne må handle nå, sier Kjørholt i UNICEF Norge.