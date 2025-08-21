Russland-angrep: 614 droner og raketter

Det er det største russiske angrepet som har kommet mens USA har trappet opp den diplomatiske innsatsen for å få slutt på krigen.

546 av dronene og 31 av rakettene ble skutt ned, ifølge luftforsvaret. Minst én person ble drept og to såret i et russisk drone- og rakettangrep mot byen Lviv vest i Ukraina natt til torsdag, ifølge guvernøren i fylket.

Titalls bolighus ble påført skader i angrepet, skriver Lviv-guvernør Maksym Kozytskyj i en melding på Telegram.

Polen opplyser i morgentimene at de sendte militærfly på vingene for å beskytte sitt luftrom under de russiske angrepene mot det vestlige Ukraina natt til torsdag.

Luftvernsirenene gikk like før midnatt også over hovedstaden Kyiv. Russland sendte en rekke kampdroner og avfyrte flere raketter mot ukrainske byer, melder Kyiv Independent. Det er meldt om eksplosjoner også i Kyiv, men skadeomfanget er uklart.