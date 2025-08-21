Vil ha garantier innen ti dager

Han sier også at det ikke er noen tegn fra russerne til at de er villige til å få slutt på krigen og gå inn i grundige forhandlinger om en fredsløsning.

Russland er dessuten i gang med en oppbygging av styrker langs frontlinjen i sør, ifølge Zelenskyj.

Hvis Russlands president Vladimir Putin ikke vil møte ham ansikt til ansikt, mener Zelenskyj at USA må reagere kraftig.

Uttalelsene ble gitt til journalister i Kyiv torsdag. Her framholdt presidenten også at det er uaktuelt for Ukraina å gi en juridisk anerkjennelse av russisk okkupasjon av ukrainske territorier.

Uklart hva Russland vil gi

Han sa også at det er uklart hva slags innrømmelser Russland er villig til å gi når det gjelder territorier, og at det vil være utfordrende hvis Budapest blir stedet der det eventuelt arrangeres et møte mellom ham og Putin.

Eventuelle samtaler med Putin kan finne sted i Sveits, Østerrike eller Tyrkia, ifølge Zelenskyj.

Ungarn har tilbudt seg å være vertskap for eventuelle fredsforhandlinger. Zelenskyjs skepsis skyldes blant annet det gode forholdet mellom Putin og Ungarns statsminister Viktor Orban, og at Ungarn blokkerer Ukrainas medlemskapsforhandlinger med EU. USA må presse Ungarn til å godta disse forhandlingene, mener han.

USAs president Donald Trump har tidligere sagt at Putin er åpen for å møte Zelenskyj, men det er foreløpig ikke kommet noen bekreftelse på dette fra Kreml. Han har også sagt at Russland er villig til å «bytte territorier» med Ukraina, men han har også uttalt at Ukraina ikke kan regne med å beholde Krim-halvøya og områdene i den østlige Donbas-regionen som Russland allerede okkuperer.

Uklare sikkerhetsgarantier

Sikkerhetsgarantier var et viktig tema på mandagens møte i Det hvite hus, der Zelenskyj og en rekke europeiske ledere deltok. Her lovet Trump å bidra med sikkerhetsgarantier til Ukraina, men han har senere gjentatt at det er uaktuelt å sende amerikanske soldater til Ukraina, og at sikkerhetsgarantiene vil komme i form av luftstøtte, uten å si noe konkret om hva slags luftstøtte.

Etter møtet i USA har de russiske angrepene mot Ukraina fortsatt for fullt.

Natt til torsdag angrep Russland Ukraina med 574 droner og 40 raketter, ifølge det ukrainske luftforsvaret. Det er meldt om minst én drept og flere sårede.