Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager europeiske ledere for å undergrave fremskrittene han sier ble gjort i møtet mellom Trump og Putin i Alaska.

Publisert 13:15
ANKLAGER: Europeiske ledere undergraver fremskrittene for en mulig fredsløsning som ble gjort i møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska i forrige uke, mener den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB
NTB
Ukrainas allierte forsøker å vri fokuset vekk fra å løse «de underliggende årsakene til krigen», ifølge Lavrov.

Han gjentok bekymring over at europeiske land diskuterer sikkerhetsgarantier for Ukraina uten at Russland er med på dette. Europeiske soldater i Ukraina er helt uakseptabelt, understreket han og kalte det «utenlandsk intervensjon på ukrainsk territorium».

Russland kommer ikke til å gå med på noe annet enn kravene de fremsatte i samtalene med Ukraina i Istanbul i 2022, sa han.

Han la til at enkelte problemer må løses før Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møtes.

Putin har stilt spørsmål ved Zelenskyjs legitimitet som president i og med at valgene i Ukraina er utsatt på grunn av krigen. Dette må løses opp i før Russland kan undertegne noen avtaler med Ukraina, ifølge Lavrov.

