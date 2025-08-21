EU gir amerikanske industrivarer tollfritak

– Dette er en seriøs og strategisk avtale, og vi stiller oss fullt og helt bak den. En lang rekke sektorer, deriblant strategiske bransjer som biler, legemidler, databrikker og tømmer, kommer til å dra nytte av den, sier EUs handelskommissær Maros Sefcovic torsdag.

Sefcovic beklager samtidig at de ikke lyktes å få med vin og brennevin i den aktuelle rammeavtalen, og han antyder at forhandlingene framover neppe blir lette.

Den franske vineksportørforeningen er svært skuffet over at EU ikke klarte å sikre tollfritak for sektoren.

– Vi er sikre på at dette vil skape store vanskeligheter for vin- og brennevinssektoren, sier leder for eksportorganisasjonen FEVS, Gabriel Picard.

Lavere toll på bil

15 prosent toll på europeisk bilimport til USA gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. august, ifølge avtalen. Fram til nå har tollsatsen vært på 27,5 prosent.

For å sikre en lavere tollsats, har EU måttet komme med flere innrømmelser, som å gi tollfritak på alle amerikanske industrivarer og fortrinn for import av amerikansk sjømat og en lang rekke amerikanske jordbruksprodukter.

– Solid grunnlag

Den tre og et halvt sider lange kunngjøringen bekrefter avtalen som ble forhandlet fram i juli. Den gjelder deler av handelen mellom USA og EU. I tillegg til vin og brennevin er også den digitale sektoren utelatt.

– Denne rammeavtalen vil gi et solid grunnlag for vårt handels- og investeringsforhold – et av de største i verden – og vil gi ny kraft til våre økonomiers reindustrialisering, står det i dokumentet.

Det hvite hus og EU-kommisjonen har publisert avtalen på sine hjemmesider.

Ble ikke 250 prosent

Tidligere har Trump truet med å innføre opptil 250 prosents toll på import av europeiske legemidler. Nå blir den på 15 prosent.

Allerede i slutten av juli var det enighet om mye av avtalen. Med torsdagens kunngjøring er den bekreftet.

Til sammen har USA og EU 44 prosent av verdensøkonomien.

I begynnelsen av august utsatte EU varslede mottiltak mot USA med seks måneder. Planen har blant annet vært å innføre straffetoll på import av amerikanske biler, samt stål og aluminium.