– Sverige er viktig for Nato rent geografisk, og vår evne til å transportere ressurser og personell kommer til å være veldig viktig, sier forsvarsminister Pål Jonson til SVT.

Logistikkbasen skal ha rundt 70 ansatte.

– Man kommer til å jobbe med å transportere ulike nødvendigheter, det kan være brensel, ammunisjon, reservedeler. Det handler om å kunne transportere store ressurser av materiell og personell over det svenske territoriet, sier han.

I en krigssituasjon kan det dreie seg om å transportere nordamerikanske soldater som ankommer norske havner, gjennom Sverige og videre over Østersjøen, ifølge Jonson.

Enköping ligger i Uppsala, rundt en time nordvest for Stockholm.