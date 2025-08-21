– Vi må se nærmere på hvordan det rammer forskjellige sektorer, men det er klart at det er bekymringsfullt at norske bedrifter får dårligere vilkår enn våre europeiske konkurrenter, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB.
Foreløpig er det ikke publisert noen liste over alle varer som omfattes av avtalen, men EU får en generell toll på 15 prosent på det meste av sin eksport til USA, inkludert biler, legemidler og databrikker. EU planlegger også å kjøpe store mengder energi og databrikker fra USA som del av avtalen.
NHO kaller det en «all inclusive»-avtale:
– For EU vil 15 prosent gjensidighetstoll erstatte ordinær toll opptil 15 prosent. Men for Norges del vil 15 prosent toll komme i tillegg til ordinær toll, slik tilfellet har vært fra april. For varer med høyere ordinær toll enn 15 prosent, vil EU ikke få ilagt ytterligere toll på toppen. Norge vil uansett få ordinær toll pluss 15 prosent, forklarer Almlid.
Fjerne USA-toll
EU fjerner på sin side all toll på amerikanske industrivarer.
– Dette er en seriøs og strategisk avtale, og vi stiller oss fullt og helt bak den. En lang rekke sektorer, deriblant strategiske bransjer som biler, legemidler, databrikker og tømmer, kommer til å dra nytte av den, sier EUs handelskommissær Maros Sefcovic torsdag.
15 prosent toll på europeisk bilimport til USA gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. august, ifølge avtalen. Fram til nå har tollsatsen vært på 27,5 prosent.
For å sikre en lavere tollsats har EU måttet komme med flere innrømmelser, som å gi tollfritak på alle amerikanske industrivarer og fortrinn for import av amerikansk sjømat og en lang rekke amerikanske jordbruksprodukter. EU planlegger dessuten å kjøpe betydelig mer forsvarsmateriell fra USA.
Sefcovic beklager samtidig at de ikke lyktes å få med vin og brennevin i den aktuelle rammeavtalen, og han antyder at forhandlingene framover neppe blir lette.
– Solid grunnlag
En tre og en halv sider lang kunngjøring publisert av både Det hvite hus og EU-kommisjonen bekrefter avtalen som ble forhandlet fram i juli.
I begynnelsen av august utsatte EU varslede mottiltak mot USA med seks måneder. Planen har blant annet vært å innføre straffetoll på import av amerikanske biler, samt stål og aluminium. Nå blir det altså ikke nødvendig.
– Denne rammeavtalen vil gi et solid grunnlag for vårt handels- og investeringsforhold – et av de største i verden – og vil gi ny kraft til våre økonomiers reindustrialisering, står det i kunngjøringen.
Tidligere har Trump blant annet truet med å innføre opptil 250 prosents toll på import av europeiske legemidler. Nå blir den på 15 prosent.
– Det beste EU kunne vente
EU kunne ikke vente seg noe bedre, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets om tollavtalen med USA.
– En handelsavtale mellom EU og USA er fortsatt langt unna, men dette skaper litt mer ro, sier Haugland til NTB.
Hun medgir likevel at man skal være forsiktig med å føle seg for sikker på at roen vil vare.
– Men nå er det hakket mer håndfast, og det virker som om president Donald Trump nå har oppnådd mye av det han ville, sier hun.
Sjeføkonomen påpeker at EU ikke hadde mye å slå i bordet med av forhandlingsstyrke – til forskjell fra Kina.
– De må forholde seg til realitetene. Jeg mener dette er det beste EU kunne forvente, sier hun.
– Godt nytt for Norge
Hun mener det er gode nyheter for Norge at for eksempel tollsatsene på biler og farmasøytiske produkter er kommet ned i 15 prosent.
– Det gjenstår veldig masse arbeid å få pa plass detaljene i en handelsavtale, men jeg tenker at det er på dette nivået vi skal ligge fremover, sier Haugland.
NHO-sjefen er langt mer pessimistisk når det gjelder konsekvensene for Norge.
– Vi kan ikke over tid leve med dårligere betingelser enn EU. Nå er det svært viktig at regjeringen fortsetter arbeidet for å sikre norske bedrifter bedre markedsadgang til USA, sier han.