– Vi må se nærmere på hvordan det rammer forskjellige sektorer, men det er klart at det er bekymringsfullt at norske bedrifter får dårligere vilkår enn våre europeiske konkurrenter, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB.

Foreløpig er det ikke publisert noen liste over alle varer som omfattes av avtalen, men EU får en generell toll på 15 prosent på det meste av sin eksport til USA, inkludert biler, legemidler og databrikker. EU planlegger også å kjøpe store mengder energi og databrikker fra USA som del av avtalen.

NHO kaller det en «all inclusive»-avtale:

– For EU vil 15 prosent gjensidighetstoll erstatte ordinær toll opptil 15 prosent. Men for Norges del vil 15 prosent toll komme i tillegg til ordinær toll, slik tilfellet har vært fra april. For varer med høyere ordinær toll enn 15 prosent, vil EU ikke få ilagt ytterligere toll på toppen. Norge vil uansett få ordinær toll pluss 15 prosent, forklarer Almlid.

Fjerne USA-toll

EU fjerner på sin side all toll på amerikanske industrivarer.

– Dette er en seriøs og strategisk avtale, og vi stiller oss fullt og helt bak den. En lang rekke sektorer, deriblant strategiske bransjer som biler, legemidler, databrikker og tømmer, kommer til å dra nytte av den, sier EUs handelskommissær Maros Sefcovic torsdag.

15 prosent toll på europeisk bilimport til USA gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. august, ifølge avtalen. Fram til nå har tollsatsen vært på 27,5 prosent.

For å sikre en lavere tollsats har EU måttet komme med flere innrømmelser, som å gi tollfritak på alle amerikanske industrivarer og fortrinn for import av amerikansk sjømat og en lang rekke amerikanske jordbruksprodukter. EU planlegger dessuten å kjøpe betydelig mer forsvarsmateriell fra USA.

Sefcovic beklager samtidig at de ikke lyktes å få med vin og brennevin i den aktuelle rammeavtalen, og han antyder at forhandlingene framover neppe blir lette.

– Solid grunnlag

En tre og en halv sider lang kunngjøring publisert av både Det hvite hus og EU-kommisjonen bekrefter avtalen som ble forhandlet fram i juli.

I begynnelsen av august utsatte EU varslede mottiltak mot USA med seks måneder. Planen har blant annet vært å innføre straffetoll på import av amerikanske biler, samt stål og aluminium. Nå blir det altså ikke nødvendig.