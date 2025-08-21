Krangler om sikkerhetsgarantier

USA, Ukraina og europeiske ledere forsøker å utarbeide sikkerhetsgarantier som del av en fredsavtale med Russland, men samtalene møter raskt problemer, skriver Bloomberg.

Kilder fra Det hvite hus sa at Russlands president Vladimir Putin er åpen for «artikkel 5 liknende sikkerhetsgarantier» for Ukraina, med referanse til Natos kollektive forsvarsforpliktelse.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov understreket at Moskva støtter garantier basert på kollektiv sikkerhet, og viste til et tidligere ukrainsk forslag fra 2022 som ville involvert FNs sikkerhetsråd.

– Alt annet, alt som er ensidig, er selvsagt et fullstendig håpløst foretakende, sa Lavrov.

Flere europeiske diplomater mener Lavrovs uttalelser er et forsøk på å trenere prosessen, og tviler på at president Vladimir Putin egentlig er villig til å inngå en avtale.

President Volodymyr Zelenskyj avviste Kinas rolle i forhandlingene og svarte kontant på Lavrovs utspill.

– Vi trenger ikke garantister som ikke hjelper Ukraina, og som ikke hjalp oss da vi virkelig trengte det, sa Zelenskyj.

Ulike syn på fredsforhandlingene

USAs president Donald Trump har lagt press på Zelenskyj om å akseptere territoriell avståelse til Russland som del av en løsning. Han har samtidig gitt signaler om at USA kan delta i sikkerhetsgarantier, men uten å sende bakkestyrker.

– Forhandlingene handler om sikkerhetsgarantier for Ukraina og territorium Russland ønsker å kontrollere, sa USAs visepresident JD Vance.

Det ser ut til at Russland krever kontroll over hele Donbas-regionen, samt at kampene fryses ved dagens frontlinjer i Zaporizjzja og Kherson-regionene.

Moskva er også villig til å overlevere de små delene av Kharkiv-, Sumy- og Dnipropetrovsk-regionene i Ukraina som de kontrollerer, som en del av en mulig avtale, ifølge Reuters.

Fortsatt harde kamper

Til tross for forhandlingene fortsatte Russland natt til torsdag å bombe Ukraina. Ifølge lokale myndigheter ble én person drept og minst tolv såret i vestlige områder nær grensen til Polen og Ungarn.

Ukraina og europeiske allierte ser sterke sikkerhetsgarantier som nøkkelen til en mulig fredsavtale. Italienske statsminister Giorgia Meloni har foreslått en plan der støtteland må beslutte innen 24 timer om de skal gi militær hjelp dersom Ukraina angripes på nytt.