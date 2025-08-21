Han er lite imponert over det elleve sider lange svarbrevet finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har sendt kontrollkomiteen om hva han visste om oljefondets investeringer i Israel.

– I stedet for å svare på helt enkle faktaspørsmål, serverer finansministeren en langdryg belæring om forhold komiteen er godt kjent med, skriver Frølich i en tekstmelding til NTB.

– Komiteen har bedt om svar på helt konkrete spørsmål, ikke foredrag om alt annet.

Han vil foreslå at komiteen sender et nytt brev til Stoltenberg. Både SV og Rødt har allerede varslet at de har oppfølgingsspørsmål, mens Venstre stiller seg særdeles kritisk til svarene finansministeren har gitt.

– I mellomtiden håper jeg regjeringen kan realitetsorientere seg. Når de glatt lar være å svare selv på enkle faktaspørsmål fra komiteen, virker de å tro at de er hevet over de mest grunnleggende reglene i forholdet mellom storting og regjering. Det er de ikke, følger Frølich opp.

Han påpeker at komiteen ikke har grunnlag for å ta stilling til om finansministeren har gjort feil i selve saken fordi brevet ikke gir noe grunnlag de kan jobbe videre med.

– Når vi ikke får svar, kan vi heller ikke drive parlamentarisk kontroll. Det er ikke holdbart, skriver han.