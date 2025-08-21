Vil starte forhandlinger om våpenhvile umiddelbart

I en uttalelse sier statsminister Benjamin Netanyahu at Israel skal starte forhandlinger om slutt på Gaza-krigen og frigivelse av gisler umiddelbart.

Publisert 21. aug. 19:25
lead
FORHANDLINGER: Israel skal starte forhandlinger om slutt på Gaza-krigen og frigivelse av gisler umiddelbart. Foto: NTB
NTB
– Jeg har gitt instruks om å umiddelbart starte forhandlinger om å frigi alle gislene og avslutte krigen, sier Netanyahu i en videouttalelse torsdag kveld, ifølge avisen Haaretz.

Uttalelsen kommer samtidig som Israel holder på å starte bakkeinvasjonen av Gaza by og tvangsflytte innbyggerne der til den sørlige delen av Gazastripen.

Mandag sa Hamas at de går med på et nytt våpenhvileforslag for Gaza. Da hadde Israel foreløpig ikke svart på det arabiske forslaget, som blant annet innebærer en 60 dagers våpenhvile. Det er ikke kjent om det er dette forslaget også Israel nå har godtatt.

