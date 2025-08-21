Kunngjør politisk kampanje: Forventer reaksjoner

Kistefos annonserer politisk kampanje for borgerlig valgseier.

Category iconSamfunn
Publisert 21. aug. 20:57 | Oppdatert 21. aug. 21:01
Article lead
+ mer
lead
VIL HA ENDRING: Christen Sveaas er lei av Støre-regjeringen og vil ha borgerlig flertall 8. september.  FOTO: Per Martin Norli
VIL HA ENDRING: Christen Sveaas er lei av Støre-regjeringen og vil ha borgerlig flertall 8. september.  FOTO: Per Martin Norli
Nicolai Haukedal
Journalist
Martha Schøyen Raaum
Tips oss
Del

Christen Sveaas vil gjennom investeringsselskapet Kistefos kjøpe annonser i aviser og på sosiale medier frem mot stortingsvalget 8. september. Annonsene vil argumentere for at flest mulig skal bruke stemmeretten sin, og følgelig stemme på de borgerlige partiene for å oppnå regjeringsskifte 8. september. Dette annonseres i en pressemelding torsdag kveld. 

– Noen vil si at det er uvanlig for et investeringsselskap å kjøre en politisk kampanje. Det kan tenkes, men vi liker å gå våre egne veier i Kistefos, sier Christen Sveaas som er eier og styreleder i Kistefos.

Sveaas forventer at kampanjen vil skape reaksjoner, men ber om forståelse for at han er næringslivsleder og kunst- og kultursponsor, ikke politiker. Sveaas ønsker ikke å delta i debatter i forbindelse med valgkampen fremgår det av pressemeldingen. 

Investerer tungt

Christen Sveaas har de siste to årene donert over 17 millioner kroner til partier som ønsker å fjerne formuesskatten helt eller på arbeidende kapital, ifølge E24

Gjennom investeringsselskapet Kistefos har Sveaas særlig støttet Fremskrittspartiet, som har mottatt 10 millioner kroner. Han omtaler partiet som det mest næringsvennlige i norsk politikk.

SKULPTURPARK: Christen Sveeas har blant annet laget en skulpturpark én time nord for Oslo ved Jevnaker, her ved "The Twist". FOTO: Thomas Bjørnflaten

Investeringsselskapet Kistefos omsatte i første halvår 2025 for 13 milliarder med et resultat på drøyt 1,7 milliarder på konsernbasis. Selskapets egenkapital er drøye 9 milliarder kroner. Kistefos eier blant annet 61 prosent i Advanzia Bank, 52 prosent i Sea1 Offshore, 83 prosent i Viking Supply Ships, 68 prosent i Western Bulk Chartering,, og 72 prosent i Bitpro, samt hele 1881 Group og NextGenTel. I tillegg er Sveaas initiativtager og hovedsponsor for Kistefos-Museet.

Ifølge Kapital er Christen Sveeas god for 15 milliarder kroner. 

Christen Sveaas
3.224,09 M
Aksjer i porteføljen
7
Største investering
Verdi kjøpt (12M)
416,34 M
Verdi solgt (12M)
−1.103,1 M
kistefos
Samfunn

Informasjon om bruk av AI