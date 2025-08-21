Kunngjør politisk kampanje: Forventer reaksjoner

Christen Sveaas vil gjennom investeringsselskapet Kistefos kjøpe annonser i aviser og på sosiale medier frem mot stortingsvalget 8. september. Annonsene vil argumentere for at flest mulig skal bruke stemmeretten sin, og følgelig stemme på de borgerlige partiene for å oppnå regjeringsskifte 8. september. Dette annonseres i en pressemelding torsdag kveld.

– Noen vil si at det er uvanlig for et investeringsselskap å kjøre en politisk kampanje. Det kan tenkes, men vi liker å gå våre egne veier i Kistefos, sier Christen Sveaas som er eier og styreleder i Kistefos.

Sveaas forventer at kampanjen vil skape reaksjoner, men ber om forståelse for at han er næringslivsleder og kunst- og kultursponsor, ikke politiker. Sveaas ønsker ikke å delta i debatter i forbindelse med valgkampen fremgår det av pressemeldingen.

Investerer tungt

Christen Sveaas har de siste to årene donert over 17 millioner kroner til partier som ønsker å fjerne formuesskatten helt eller på arbeidende kapital, ifølge E24.

Gjennom investeringsselskapet Kistefos har Sveaas særlig støttet Fremskrittspartiet, som har mottatt 10 millioner kroner. Han omtaler partiet som det mest næringsvennlige i norsk politikk.

SKULPTURPARK: Christen Sveeas har blant annet laget en skulpturpark én time nord for Oslo ved Jevnaker, her ved "The Twist". FOTO: Thomas Bjørnflaten

Investeringsselskapet Kistefos omsatte i første halvår 2025 for 13 milliarder med et resultat på drøyt 1,7 milliarder på konsernbasis. Selskapets egenkapital er drøye 9 milliarder kroner. Kistefos eier blant annet 61 prosent i Advanzia Bank, 52 prosent i Sea1 Offshore, 83 prosent i Viking Supply Ships, 68 prosent i Western Bulk Chartering,, og 72 prosent i Bitpro, samt hele 1881 Group og NextGenTel. I tillegg er Sveaas initiativtager og hovedsponsor for Kistefos-Museet.

Ifølge Kapital er Christen Sveeas god for 15 milliarder kroner.