Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En uke etter Alaska-toppmøtet er vi tilbake til det samme gamle. Vladimir Putin spiller sine velkjente triks og viser ingen seriøs interesse for en avtale. Han driver bare et narrespill. Spørsmålet er hva president Trump vil gjøre med det. Hvordan skal amerikansk tilbakeholdenhet få Putin til å avslutte krigen?

Trump antydet denne uken at Putin ønsker fred og er åpen for et bilateralt møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Hvor er bevisene, utover uttalelser fra amerikanere?

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland må spille en rolle i å gi Ukraina sikkerhetsgarantier. Og, selvfølgelig, at allierte Kina burde sitte ved forhandlingsbordet.

Samtidig har Putin satt i gang noen av de største drone- og missilangrepene i hele krigen, inkludert mål i vest, langt unna frontlinjene.

Dette er ikke oppførselen til noen som er interessert i fred. Putin og hans talerør omtaler fortsatt krigen som et prosjekt for å trekke Ukraina inn i en russisk innflytelsessfære. Lavrov uttalte denne uken at Russland «beskytter» Ukraina mot dets egen demokratisk valgte regjering.

Spørsmålet nå er hvor raskt Trump innser at han blir lurt igjen – og bevisene er blandede.

Trumps mer haukete linje i sommer er sannsynligvis det som fikk Putin til å søke et toppmøte etter måneder med amerikansk smiger som ikke førte frem. Alle de glade smilene i diplomatiet vil ikke utgjøre noen forskjell med mindre Putin tror at kostnaden ved å fortsette krigen er høyere enn risikoen ved å avslutte den.

KRIG PÅ FJERDE ÅRET: Ukrainske soldater på et øvingsfelt i Øst-Ukraina. Billige, men dødelige droner har endret hvordan krigen føres – og tvinger militære sanitetssoldater til å finne nye måter å hente ut sårede til feltsykehus for behandling, blant annet ved hjelp av roboter. Foto: NTB

Financial Times

Kvantedatamaskiner, som en dag kan overgå grensene til dagens maskiner, har i flere tiår vært en fjern drøm i dataverdenen. Verden bør forberede seg på den nært forestående kvantealderen. Samtidig understreker nye gjennombrudd teknologiens potensial og farer.

Die Welt

Det finnes en forestilling om at Tyskland, som følge av nazitiden, ikke må avvise noen ved grensene. Dette tyske skyldkomplekset overser en viktig historisk lærdom: At Tyskland må beskytte rettsstaten og menneskeverdet, også mot importert antisemittisme.

Dagens Industri

Det svenske kraftselskapet Vattenfall skal satse på småskala reaktorer i sin fremtidige utbygging av kjernekraft. Det gir politisk selvtillit og framtidshåp for den svenske industrien. De som ikke ser ny kjernekraft som en viktig del av Sveriges fremtidige energiforsyning, skylder publikum svar om alternativet.

