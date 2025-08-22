Posten venter mer usikkerhet

– Vi legger bak oss et halvår vi er godt fornøyd med. VI har håndtert økt pakkevolum fra netthandelen, samtidig har det vært god kostnadskontroll i produksjon og ute i vårt nordiske nettverk, sier konsernsjef Petter-Børre Furberg i Posten Bring.

Driftsresultatet endte på 466 millioner kroner, en økning på 205 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2024.

Totalt ble omsetningen på rundt 1,23 milliarder kroner, opp fra 1,22 milliarder i halvåret før.

Les også Posten suspenderer sendinger til USA Fra 22. august blir det ikke mulig å sende postsendinger med verdi under 8000 kroner til USA på grunn av Trump-administrasjonens nye regler, med enkelte unntak.

Venter usikkerhet

I årets andre kvartal falt resultatet med litt over 100 millioner kroner. Nedgangen var i hovedsak drevet av at påskedagene falt i andre kvartal, mens de i fjor var i første kvartal.

Økt toll rundt om i verden, spesielt på norsk eksport til USA, kommer trolig til å føre til mer usikkerhet fremover.

– Det er høy usikkerhet knyttet til de økonomiske utsiktene og hvordan økte handelsbarrierer og geopolitiske spenninger vil påvirke markedet. Økt proteksjonisme i internasjonal handel kan skape skift i varestrømmene mellom land og regioner, heter det i pressemeldingen.

Stanser noen postsendinger til USA

Onsdag kunngjorde Posten at det framover ikke blir mulig å sende postsendinger med verdi under 8000 kroner til USA på grunn av Trump-administrasjonens nye regler.

Den amerikanske regjeringen har nemlig fjernet toll- og avgiftsfritaket for alle type sendinger med verdi under 800 dollar, med unntak av gaver mellom privatpersoner og postsendinger med dokumenter.

