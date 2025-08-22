Xi skal være vertskap for Putin og Guterres

Toppmøtet i Shangai Cooperation Organization (SCO) finner sted i Tianjin fra 31. august til 1. september, sier Liu Bin i det kinesiske utenriksdepartementet fredag.

Irans president Masoud Pezeshkian og Indias statsminister Narendra Modi er også blant de inviterte, ifølge Bin.

Lederne for en blokk som omfatter omtrent en firedel av kloden, skal legge fram nye planer om å styrke båndene mellom landene på toppmøtet. Møtet skal avsluttes med en erklæringssignering.

I tillegg til Kina og Russland er de faste medlemmene i SCO India, Kirgisistan, Pakistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Iran og Kasakhstan.

