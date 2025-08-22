Tysk økonomi: Verre enn først antatt

Det første anslaget i juli kom fram til at økonomien krympet med bare 0,1 prosent. Men i det reviderte anslaget som kom fredag, er tallene for privatforbruket, industrisektoren og bygg- og anleggssektoren justert ned.

Den tyske økonomien har stagnert de siste årene og falt med 0,9 prosent i 2023 og 0,5 prosent i 2024. Industriproduksjonen falt til sitt laveste nivå siden under pandemien i 2020 i juni.

