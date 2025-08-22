FBI-razzia mot tidligere Trump-rådgiver

FBI-agenter utførte fredag en razzia mot tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton i hans hjem i Bethesda, Maryland, melder New York Post.

Ifølge avisen pågår det angivelig en etterforskning knyttet til graderte dokumenter.

En høytstående amerikansk tjenestemann opplyser at etterforskningen opprinnelig ble igangsatt for flere år siden, men ble lagt ned under Biden-administrasjonen av «politiske grunner», skriver avisen.

Flere angrep

Razziaen ble beordret av FBI-direktør Kash Patel, som selv kommenterte hendelsen på X kort tid etter aksjonen.

– NO ONE is above the law… @FBI agents on mission, skrev Patel.

I går kom Patel med anklager mot tidligere FBI-direktør James Comey, og beskyldte ham for å ha lekket hemmeligstemplet informasjon og for å ha villedet Kongressen før valget i 2016.

Tidligere allierte

Bolton ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådigver av president Donald Trump i mars 2018, men fikk sparken i 2019 og hevdet at han selv sa opp jobben, melder VG.

Bolton er tidligere blitt anklaget for å ha inkludert gradert informasjon i en bok fra 2020. President Trump forsøkte å stanse utgivelsen og mente boken avslørte nasjonale hemmeligheter, men ble til slutt ikke hørt.

Etter perioden i Det hvite hus har Bolton vært en tydelig kritiker av Trump, særlig innen nasjonal sikkerhet og utenrikspolitikk.