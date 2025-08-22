– Robuste sikkerhetsgarantier blir sentrale, og dette er det vi nå jobber med å definere, sa Rutte under sitt besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv, som ble avbrutt da flyalarmen gikk.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland nå gjør alt de kan for å stanse et mulig møte mellom ham og Russlands president Vladimir Putin, et møte Russland skal ha avtalt da USAs president Donald Trump møtte ham i forrige uke.

– Ulikt Russland er ikke Ukraina redd for å møte noen ledere, sier Zelenskyj.

Han sier også at sikkerhetsgarantier ikke dreier seg kun om allierte soldater i Ukraina, men også om hva Ukrainas militære kan få.

– Garantier består av hva våre partnere kan gi Ukraina, samt hvordan den ukrainske hæren skal se ut, og hvor vi kan finne muligheter for at hæren skal opprettholde sin styrke.