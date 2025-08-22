– Som å blande olje og eddik

Donald Trump tok denne uken til orde for et møte mellom Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin. Nå sier han at det er vanskelig å få avtalt et møte.

Category iconSamfunn
Publisert 17:03
Article lead
+ mer
lead
VANSKELIG: Donald Trump sier at det er vanskelig å få på plass et møte mellom Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin. Foto: Evan Vucci / AP / NTB
VANSKELIG: Donald Trump sier at det er vanskelig å få på plass et møte mellom Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin. Foto: Evan Vucci / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

– Vi får se om Putin og Zelenskyj vil samarbeide. Det er nesten som å blande olje og eddik. De kommer ikke så godt overens, av åpenbare grunner, sier Trump under en pressekonferanse i Washington D. C.

Han legger til at han får se om det er behov for at han er med på et eventuelt møte mellom de to, men sier at han helst ikke vil delta.

Trump sa i forbindelse med Zelenskyjs besøk i Det hvite hus mandag denne uken at et møte mellom Zelenskyj og Putin var under planlegging.

Både Ukraina og Russland har i etterkant sagt at de er åpne for å møtes til fredsforhandlinger, men beskylder hverandre for å sabotere forsøkene på å få til fred.