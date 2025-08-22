– Vi får se om Putin og Zelenskyj vil samarbeide. Det er nesten som å blande olje og eddik. De kommer ikke så godt overens, av åpenbare grunner, sier Trump under en pressekonferanse i Washington D. C.

Han legger til at han får se om det er behov for at han er med på et eventuelt møte mellom de to, men sier at han helst ikke vil delta.

Trump sa i forbindelse med Zelenskyjs besøk i Det hvite hus mandag denne uken at et møte mellom Zelenskyj og Putin var under planlegging.

Både Ukraina og Russland har i etterkant sagt at de er åpne for å møtes til fredsforhandlinger, men beskylder hverandre for å sabotere forsøkene på å få til fred.