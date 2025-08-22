Donald Trump skjerper presset mot USAs sentralbank ved å true med å sparke Lisa Cook etter påstander om boliglåns­svindel, skriver Bloomberg.

Trump uttalte fredag at han vil fjerne Cook dersom hun ikke selv går av. Ifølge nyhetsbyrået har dette blitt en del av presidentens bredere angrep på sentralbanken, som han i flere måneder har kritisert for å holde rentene uendret og for kostnadsoverskridelser ved renoveringen av hovedkontoret i Washington.

«Jeg sparker henne hvis hun ikke trekker seg», sa Trump.

Nekter å trekke seg

Lisa Cook ble utnevnt av tidligere president Joe Biden til en periode som varer frem til 2038. Denne uken krevde Trump hennes avgang etter at Bill Pulte, leder for Federal Housing Finance Agency og en nær alliert av Trump, anklaget henne for å ha løyet på lånesøknader for å sikre seg gunstige vilkår. Cook svarte at hun ikke vil la seg presse.

«Jeg vil ikke bli mobbet til å trekke meg», sa Cook.

Ønsker mer makt

Ifølge Federal Reserve Act kan medlemmer av styret bare fjernes «for saklig grunn». Høyesterett har tidligere slått fast at presidenten ikke uten videre kan avskjedige medlemmer av styret, inkludert sentralbanksjef Jerome Powell.

En eventuell avgang fra Cook vil gi Trump muligheten til å øke sin innflytelse i Fed. Han har allerede utnevnt to guvernører og har nominert Stephen Miran til en nylig ledig plass etter Biden-utnevnte Adriana Kugler. Dersom Cook presses ut, vil fire av sju seter være besatt av Trumps kandidater.