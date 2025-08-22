Ser lys i enden av tunnelen

– Med president Trumps inntreden mener jeg at vi endelig kan skimte lys i enden av tunnelen. Vi hadde et veldig godt, meningsfylt og ærlig møte i Alaska, sier Vladimir Putin med henvisning til toppmøtet forrige uke.

Uttalelsen kom under en pressekonferanse på et atomforskningssenter fredag.

– De neste skrittene avhenger nå av lederskapet i USA, men jeg er overbevist om at lederegenskapene til den nåværende presidenten, president Trump, er en god garanti for at forholdet vil bli gjenopprettet, sier Putin.