Ser lys i enden av tunnelen

Russlands president Vladimir Putin sier at han har tro på et godt forhold til USA etter at Donald Trump ble president.

Publisert 22. aug. 22:28
BEDRE?: Vladimir Putin (t.v.) og Donald Trump møttes i Alaska i forrige uke. Nå sier Putin at han tror forholdet til USA kan bli bra fremover. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB
NTB
– Med president Trumps inntreden mener jeg at vi endelig kan skimte lys i enden av tunnelen. Vi hadde et veldig godt, meningsfylt og ærlig møte i Alaska, sier Vladimir Putin med henvisning til toppmøtet forrige uke.

Uttalelsen kom under en pressekonferanse på et atomforskningssenter fredag.

– De neste skrittene avhenger nå av lederskapet i USA, men jeg er overbevist om at lederegenskapene til den nåværende presidenten, president Trump, er en god garanti for at forholdet vil bli gjenopprettet, sier Putin.

