– Tålmodigheten begynner å bli slitt

Finlands president Alexander Stubb sier at president Donald Trump begynner å miste tålmodigheten med president Vladimir Putin, etter stadige forsinkelser fra Russland i fredsarbeidet med Ukraina.

I et intervju med Yle TV1 , gjengitt av Bloomberg, sier han at han hadde en samtale med Trump torsdag kveld, og «det var små indikasjoner på at tålmodigheten begynner å ta slutt».

Stubb tror det er lite sannsynlig at Putin vil møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om halvannen uke, som er planen. Dersom møtet ikke skjer:

– Da vil tålmodigheten renne ut, sier Stubb.

– Den eneste Putin frykter

Stubb mener Trump er den eneste som faktisk har innflytelse over Putin.

– Han er den eneste Putin lytter til, og ærlig talt den eneste Putin frykter, het det fra den finske presidenten.

57-åringen har vært en av de viktigste europeiske lederne med direkte kontakt til Trump – og med tilgang til hans personlige telefonnummer. I mars tilbrakte Stubb syv timer med den amerikanske presidenten på Mar-a-Lago, Trumps klubb i Florida, inkludert en runde golf, ifølge Bloomberg.

Ordlyden til Stubb er også noe lik det JPMorgan skriver i et notat fredag. Det diplomatiske momentumet for å løse konflikten har økt, men en faktisk avtale og forhandlingene rundt «vil trolig ta måneder (eller mer), ikke uker».

Tror ikke på fredsavtale i år

JPMorgan tror neppe det blir fred i 2025.

«Vår vurdering: En avtale er fortsatt lite sannsynlig i 2025. I beste fall har innledende skritt mot fred startet. Andre scenarioer antyder en forlenget krig inn i 2026 – eller lenger,» skriver Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, leder for økonomisk analyse for fremvoksende markeder i storbanken.

Hovedutfordringen:

«Basert på tidligere forhandlinger (blant annet i Istanbul i 2022), er det tydelig at sikkerhetsgarantier for Ukraina er det største hinderet. Hva dette i praksis innebærer, er uklart, men Ukrainas krav handler i bunn og grunn om retten til å eksistere som selvstendig nasjon. Forhandlingene fremover vil trolig fortsette å snuble i nettopp dette spørsmålet,» skriver Alexandru-Chidesciuc.