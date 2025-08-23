Sør-Korea og Japan: Knytter bånd før Trump-møte

– Stabile relasjoner er gunstige for begge landene våre, sa Japans statsminister Shigeru Ishiba etter møtet med Sør-Koreas statsminister Lee Jae-myung.

Lee valgte Tokyo og Japan som sitt første offisielle utenlandsbesøk. Mandag reiser han videre til USA for å møte Donald Trump.

De to østasiatiske landene, som begge er nære allierte med USA, spiller en viktig rolle som motvekt til Kinas innflytelse i regionen. Totalt er det rundt 80.000 amerikanske soldater i de to landene.

– Det er avgjørende at vi styrker vår trilaterale allianse med USA, sa Ishiba videre.

Også Lee er enig i at et godt forhold mellom de tre landene er viktig.

– Et ubrytelig samarbeid mellom Sør-Korea, USA og Japan er avgjørende i en internasjonal situasjon i endring, sa han.

I USA ventes Lee og Trump å diskutere en rekke ulike spørsmål, blant dem Kina og Nord-Korea.

Lee kom til makten i Sør-Korea etter at Yoon Suk-yeol ble stilt for riksrett som følge av at han erklærte en militær unntakstilstand i desember i fjor.